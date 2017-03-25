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Болельщики устроят шествие перед матчем «Црвена Звезда» – «Спартак»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» устроят шествие в Белграде перед товарищеским матчем команд, сообщает RT на русском.

Шествие пройдет по маршруту от посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич», более известного как «Маракана», и начнется в 17:00 (мск).

Напомним, «Спартак» и «Црвена Звезда», которые являются дружественными клубами, играли 5 сентября 2014 года в матче открытия стадиона красно-белых «Открытие Арена» в Москве. Игра завершилась вничью (1:1). Теперь «Спартак» нанес ответный визит в Белград.

Матч «Црвена Звезда» – «Спартак» пройдет 25 марта на стадионе «Райко Митич». Начало – 20:00 (мск).

Матч

Црвена Звезда - Спартак

Место и дата

25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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