Александр Горшков: Если Черчесов считает, что надо дать молодым защитникам набить шишки, - пусть играют
Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).
- Поражение сборной России пока не вселяет оптимизма. В какой-то степени дело в обновлении состава и обороны, отсутствии нескольких основных игроков. Поэтому есть проблемы.
Надо отметить индивидуальное мастерство игроков, которые забивали оба мяча. И, конечно, оборона не лучшим образом выглядела и индивидуально, и коллективно. Дали игроку обыграть троих защитников. Причем как-то очень аккуратно, как будто боялись пойти на контакт. Наверное, боялись пенальти заработать. Выглядит это очень досадно.
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- Защитникам ЦСКА стоит вернуться в сборную?
- Здесь зависит от того, что думает главный тренер. Если он считает, что следует давать возможность играть и набивать шишки молодым, как во вчерашнем матче, и если он видит в них сильных игроков, то надо давать им играть. На скамейке они не вырастут.
- Марио Фернандес усилит сборную?
- Он может усилить команду, но в этой схеме он не был бы одним из центральных, скорее - линейным игроком, который в обороне помогает и очень активен в атаке. Я думаю, что на этой позиции он один из лучших в России, поэтому он может претендовать на место в составе в будущем, - сказал Горшков корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.
Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция