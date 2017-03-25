Александр Горшков: Если Черчесов считает, что надо дать молодым защитникам набить шишки, - пусть играют

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).

- Поражение сборной России пока не вселяет оптимизма. В какой-то степени дело в обновлении состава и обороны, отсутствии нескольких основных игроков. Поэтому есть проблемы.

Надо отметить индивидуальное мастерство игроков, которые забивали оба мяча. И, конечно, оборона не лучшим образом выглядела и индивидуально, и коллективно. Дали игроку обыграть троих защитников. Причем как-то очень аккуратно, как будто боялись пойти на контакт. Наверное, боялись пенальти заработать. Выглядит это очень досадно.

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- Защитникам ЦСКА стоит вернуться в сборную?

- Здесь зависит от того, что думает главный тренер. Если он считает, что следует давать возможность играть и набивать шишки молодым, как во вчерашнем матче, и если он видит в них сильных игроков, то надо давать им играть. На скамейке они не вырастут.

- Марио Фернандес усилит сборную?

- Он может усилить команду, но в этой схеме он не был бы одним из центральных, скорее - линейным игроком, который в обороне помогает и очень активен в атаке. Я думаю, что на этой позиции он один из лучших в России, поэтому он может претендовать на место в составе в будущем, - сказал Горшков корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.

Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.