Олег Маскаев: Травмы позади, я собираюсь вернуться на ринг и посрамить критиков

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Олег Маскаев прокомментировал возобновление своей карьеры.

- Я действительно постоянно тренируюсь, поддерживаю форму. Я люблю бокс и получаю удовольствие от тренировок. В любом возрасте человек должен поддерживать себя в форме. К тому же я залечил все свои травмы.

В 2013 году мне диагностировали двойную грыжу в позвоночнике, я едва мог ходить, но все равно вышел на бой с британцем Дэнни Уильямсом. Сейчас же все травмы позади, и я собираюсь вернуться на ринг. Еще хочется посрамить критиков, которые пишут, что я «задохнусь» после второго раунда, - рассказал Маскаев в интервью «Ленте.ру».

Последний поединок с участием Олега Маскаева состоялся в 2013 году.



Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

В послужном списке Олега - 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.