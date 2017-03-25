Евгений Бушманов: Молодежная сборная России реализовала не все шансы в матче с Румынией

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил игру команды в товарищеском матче с Румынией (5:1) на сборе в Марбелье.

«Понравилась игра в исполнении нашей команды. Большую часть поединка ребята добросовестно выполняли то, о чем мы договаривались с ними до игры. В целом, команда провела качественный матч и одержала хорошую победу над Румынией.

Соперник активно начал второй тайм, стал лучше прессинговать, и мы ненадолго упустили инициативу. Румынии удалось сравнять счет после подачи со стандарта, но потом наши ребята вновь вернули нити игры в свои руки, и дальше матч проходил под нашу диктовку.

Мы хотели активно, агрессивно сыграть в атаке в этом матче. Думаю, у нас это получилось. Мы создали много голевых моментов, забили достаточное количество голов, хотя еще не все свои шансы реализовали. Сегодня хорошо попали в игру ребята, вышедшие на замену. Они помогли команде, отличились забитыми мячами.

Следующий контрольный матч у нас с Норвегией. Постараемся по возможности раздобыть и посмотреть игры норвежцев. Но, в первую, очередь, нам нужно думать и концентрироваться на собственной игре, нарабатывать свой футбол. У нас наверняка будут изменения в стартовом составе, по сравнению с матчем с Румынией, хотим посмотреть в деле максимальное количество ребят», – приводит слова Бушманова официальный сайт РФС.

Напомним, матч с Норвегией пройдет 28 марта также в Марбелье.