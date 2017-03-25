Алексей Стрепетов: В сборную надо пригласить Ловчева, чтобы он провел мастер-класс по отбору мяча

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).

- Не думаю, что состав, который играл против Кот д'Ивуара, можно назвать основным. Железный игрок основы в нем только Акинфеев. Защитники провалились, видно, что Кутепову, Кудряшову и Семенову непривычно играть на таких позициях в черчесовской схеме. Опорная зона тоже слабая. Никто не умеет отбирать мячи. Надо пригласить в команду Евгения Ловчева, чтобы он провел им мастер-класс по отбору.

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Но повторюсь, это – не основной состав. Когда смогут сыграть все сильнейшие - Шатов, Смолов, Дзюба, Фернандес, Васин, Смольников - игра у команды должна наладиться, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.

Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.