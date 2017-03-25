Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА0 : 0Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Стрепетов: В сборную надо пригласить Ловчева, чтобы он провел мастер-класс по отбору мяча

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).

- Не думаю, что состав, который играл против Кот д'Ивуара, можно назвать основным. Железный игрок основы в нем только Акинфеев. Защитники провалились, видно, что Кутепову, Кудряшову и Семенову непривычно играть на таких позициях в черчесовской схеме. Опорная зона тоже слабая. Никто не умеет отбирать мячи. Надо пригласить в команду Евгения Ловчева, чтобы он провел им мастер-класс по отбору.

«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России

Но повторюсь, это – не основной состав. Когда смогут сыграть все сильнейшие - Шатов, Смолов, Дзюба, Фернандес, Васин, Смольников - игра у команды должна наладиться, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Слоны» и бесславные. Евгений Дзичковский о сборной России

Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.

Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Щербаченко: Хорошие нападающие вскрывают оборону сборной России как консервную банкуИзвестный тренер Федор Щербаченко поделился мнением о поражении сборной России в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).Вячеслав Булавин: Первый гол Кот-д'Ивуара – ошибка КутеповаБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Сергей Герасимец: У России слабая сборная, и до чемпионата мира уже ничего не исправитьЭкс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Валерий Рейнгольд: Сборная России? Не двигается, не создает, не обводит, не бьетВалерий Рейнгольд: Сборная России? Не двигается, не создает, не обводит, не бьетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Кот-Д’Ивуара.Александр Горшков: Если Черчесов считает, что надо дать молодым защитникам набить шишки, - пусть играютБывший игрок «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Личная неприязнь или уровень игры? Почему Игоря Денисова нет в сборной России?Личная неприязнь или уровень игры? Почему Игоря Денисова нет в сборной России?«Советский спорт» пытается разобраться, достоин ли экс-капитан национальной команды вызова.Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Никита Симонян: В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и СмоловаПервый вице-президент РФС Никита Симонян дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара.Марио Фернандес: Говорить по-русски мне пока трудноватоЗащитник сборной России Марио Фернандес после субботней тренировки сказал, что ему нравится атмосфера в команде и объяснил, почему пока не говорит по-русски.Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в АнглииГолкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннееНападающий сборной России Дмитрий Полоз после субботней тренировки сказал, что в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром команде не хватило уверенности.Психолог Гущин: У них души спят, а ноги бегут. Они – организмы в футболкахПсихолог Гущин: У них души спят, а ноги бегут. Они – организмы в футболкахТеперь слово – профессионалу. Звоню спортивному психологу, доктору медицинских наук Вадиму Гущину.Джанни де Бьязи: Файеры? Это так не похоже на албанских болельщиковГлавный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Италией (0:2) и высказался о поведении албанских фанатов, которые во втором тайме выбросили файеры на поле, что заставило арбитра матча приостановить игру на восемь минут.Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной МексикиФорвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.Акинфеев тренируется по индивидуальной программеСборная России проводит восстановительную тренировку после матча с Кот-д’Ивуаром. Все футболисты работают в общей группе за исключением Игоря Акинфеева, который занимается в тренажерном зале.Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Издание «Insideworldfootball» опубликовал статью «Мутко - из, Сорокин - в?». Публикуем краткий перевод материала.«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную РоссииФорвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха играл за «МЮ» и сборную Англии, а теперь забивает за Кот-д’Ивуар, в том числе Акинфееву.«Самое слабое поколение в истории. Спасибо лимиту». Твиттер о сборной России«Самое слабое поколение в истории. Спасибо лимиту». Твиттер о сборной России«Советский спорт» в Твиттере собрал реакцию футбольных экспертов и простых болельщиков на поражение сборной России.Евгений Ловчев: Это позор. Но с Бельгией будет лучшеЕвгений Ловчев: Это позор. Но с Бельгией будет лучшеОбозреватель «Советского спорта» – о поражении сборной России в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром.
Формула-1
Фернандо Алонсо может покинуть «Макларен» по ходу сезона
Бокс
Олег Маскаев: Травмы позади, я собираюсь вернуться на ринг и посрамить критиков
Футбол
Болельщики устроят шествие перед матчем «Црвена Звезда» – «Спартак»
Футбол
«Интер» по-прежнему надеется договориться с Антонио Конте
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости