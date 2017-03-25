Алексей Стрепетов: В сборную надо пригласить Ловчева, чтобы он провел мастер-класс по отбору мяча
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).
- Не думаю, что состав, который играл против Кот д'Ивуара, можно назвать основным. Железный игрок основы в нем только Акинфеев. Защитники провалились, видно, что Кутепову, Кудряшову и Семенову непривычно играть на таких позициях в черчесовской схеме. Опорная зона тоже слабая. Никто не умеет отбирать мячи. Надо пригласить в команду Евгения Ловчева, чтобы он провел им мастер-класс по отбору.
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Но повторюсь, это – не основной состав. Когда смогут сыграть все сильнейшие - Шатов, Смолов, Дзюба, Фернандес, Васин, Смольников - игра у команды должна наладиться, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.
Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция