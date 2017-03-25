Фернандо Алонсо может покинуть «Макларен» по ходу сезона

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не исключил возможности своего ухода из команды «Макларен».

- Я ожидаю больших перемен в команде, долгожданного прорыва. Мы не будем на 13-м месте весь сезон, я точно не буду. Прогресса пока явно недостаточно. Мы — «Макларен», и если мы не в первой пятерке, и не на подиуме, то это пустая трата времени, - цитирует Алонсо BBC.

Напомним, испанец выступает за «Макларен» с 2015 года. Сегодня Фернандо занял 13-е место в квалификации «Гран-при Австралии».

