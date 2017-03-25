«Северсталь» договорилась с вратарем сборной Словакии Гудачеком
«Северсталь» договорился о контракте с вратарем сборной Словакии Юлиусом Гудачеком, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Последние три сезона 28-летний голкипер сборной Словакии провел в шведском «Эребру».
Напомним, Гудачек выступал в КХЛ в сезоне-2013/14, когда провел один матч за «Сибирь».
«Северсталь» достигла договоренности с Гудачеком, контракт пока не подписан», - сообщил источник агентства.
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