Сергей Герасимец: У России слабая сборная, и до чемпионата мира уже ничего не исправить

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).

– Квалификация некоторых игроков не соответствует уровню сборной. По матчу с Кот-д’Ивуаром это было прекрасно видно. Мы сами себя загнали в такую ситуацию - вместо развития футбола все думают только о том, как бы заработать. Поэтому сильных игроков у нас просто нет. Возвращать Березуцкого и Игнашевича не выход, они уже не молодые. Никто не знает, в какой форме они будут в 2018 году. Надо признать, что у нас слабая сборная, рейтинг ФИФА об этом говорит, а до чемпионата мира мы уже ничего не исправим, – сказал Герасимец в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.

Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.