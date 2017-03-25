Сергей Герасимец: У России слабая сборная, и до чемпионата мира уже ничего не исправить
Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).
– Квалификация некоторых игроков не соответствует уровню сборной. По матчу с Кот-д’Ивуаром это было прекрасно видно. Мы сами себя загнали в такую ситуацию - вместо развития футбола все думают только о том, как бы заработать. Поэтому сильных игроков у нас просто нет. Возвращать Березуцкого и Игнашевича не выход, они уже не молодые. Никто не знает, в какой форме они будут в 2018 году. Надо признать, что у нас слабая сборная, рейтинг ФИФА об этом говорит, а до чемпионата мира мы уже ничего не исправим, – сказал Герасимец в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.
Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция