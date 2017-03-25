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Вячеслав Булавин: Первый гол Кот-д'Ивуара – ошибка Кутепова

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).

– Первый гол – это, конечно, ошибка Кутепова. Но кроме этого с Кутеповым должна взаимодействовать вся линия обороны. Есть еще два центральных защитника, которые должны друг друга страховать. Конечно, еще сказались скоростные качества Кутепова. Второй гол – непростительно для защитников. Защитники так не должны играть.

Фернандес помог бы команде, он и быстренький, и ЦСКА пользу приносит. Эти три центральных защитника, на мой взгляд, одинаковые. Они все трое не скоростные ребята, а Фернандес и быстрый, и резкий, и головой хорошо играет, и в отборе. А у трех наших центральных защитников я пока не увидел взаимпонимания, – сказал Булавин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная России в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. Голы забили Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха.

Следующий матч национальная команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии. Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

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