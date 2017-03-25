ФИФА удалила памятную табличку с именем Блаттера из своей штаб-квартиры

ФИФА удалила мемориальную табличку с именем бывшего президента организации Йозефа Блаттера с колонны в своей штаб-квартире, которая находится в швейцарском Цюрихе.

Табличка с именами членов руководства организации (включая Блаттера, который занимал пост главы ФИФА на тот момент) была установлена в 2007 году в зоне приема гостей после открытия здания организации, на строительство которого было потрачено 200 миллионов долларов США.

Причина удаления таблички не сообщается.

Напомним, в конце 2015 года Йозеф Блаттер был отстранен от футбольной деятельности ввиду коррупционного скандала.



