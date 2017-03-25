«Барселона» назовет стадион в честь Йохана Кройфа

Новый стадион на базе «Барселоны» будет назван в честь трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа.

Об этом рассказал президент клуба Хосеп Бертомеу.

В будущем возле домашней арены «Барселоны» «Камп Ноу» появится памятник Кройфу. Также в клубном музее будет выделен отдельный зал, посвященный голландцу, в котором появятся такие экспонаты, как «Золотой мяч» и игровая форма легендарного голландца.

Напомним, Йохан Кройф ушел из жизни в марте прошлого года. В течение долгого времени он вел борьбу с онкологическим заболеванием.

Кройф успел побывать как игроком, так и успешным тренером «Барселоны».



