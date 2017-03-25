Федор Щербаченко: Хорошие нападающие вскрывают оборону сборной России как консервную банку
Известный тренер Федор Щербаченко поделился мнением о поражении сборной России в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).
- У этого состава сборной России класса не было никакого. В определенные моменты, к сожалению, была видна разница в индивидуальном мастерстве наших игроков и ивуарийских, - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.ру».
- Сборная не лучшим образом проводила последние товарищеские матчи и в других составах.
- Я согласен. Мы сегодня можем сравнивать работу нескольких тренеров сборной - Хиддинка, Капелло, Черчесова. Я бы сказал так: каждый тренер сборной становится заложником нынешней ситуации футбола в стране. Вот сборная Англии сейчас, я считаю, укомплектована очень хорошими игроками: раньше в Английской Премьер-лиге лидировали легионеры, а сегодня там еще не вышли, но выходят на первый план игроки с английскими паспортами. А в России сейчас ситуация немножко другая. У нас есть группа центральных защитников, но ни Кутепов, ни Семенов, я считаю, сегодня не соответствовали сегодня высокому международному уровню, более-менее соответствовал ему только Кутепов. То ли нужно возвращаться к Березуцким, то ли обращать внимание на Васина и других кандидатов в сборную. Кутепов и Нойштедтер очень плохо играют в отборе, постоянно с нарушениями, все время не успевают. Класса в защите нет, и самая главная проблема для нас - сыграть на ноль. Вообще нет уверенности, что сборная может не пропустить, и более-менее хорошие нападающие вскрывают ее оборону как консервную банку.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция