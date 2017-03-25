Букмекеры считают СКА явным фаворитом второго матча с «Локомотивом»
Букмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой СКА примет «Локомотив».
Победа питерцев в основное время оценивается коэффицентом 1,50, тогда как виктория ярославцев идет за 5,08.
За ничью букмекеры предлагают 5,07.
Игра начнется сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первый матч СКА выиграл в овертайме со счетом 5:4.
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