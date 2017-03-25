Роберто Карлос: Россия очень хорошо готова к Кубку конфедераций

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос уверен в том, что Россия на высоком уровне проведет Кубок конфедераций-2017.

- Россия готова очень хорошо как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом. Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций.



Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то всё получается на высшем уровне. Уверен, никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство, - заявил Роберто Карлос.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Напомним, Роберто Карлос ранее защищал цвета махачкалинского «Анжи».



