Отец Якупова стал генеральным директором «Нефтехимика»

Спортивный директор клуба ВХЛ альметьевского «Нефтяника» Раиль Якупов, отец нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова, занял должность генерального директора нижнекамского «Нефтехимика».

«С сегодняшнего дня я являюсь гендиректором клуба «Нефтехимик». Другие комментарии буду готов давать только тогда, когда войду в курс дела», - цитирует Якупова-старшего «Р-Спорт».

В этом сезоне «Нефтехимик» после двух смен главного тренера занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ, не попав в плей-офф. После завершения регулярного чемпионата клуб покинули директор Владимир Кузнецов и генеральный менеджер Виктор Левицкий.