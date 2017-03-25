Преступники вымогают деньги у Патрика Клюйверта

Бывший нападающий «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии стал объектом шантажа.

В 2011–2012 годах футболист делал крупные ставки на футбольные матчи и в итоге задолжал преступному синдикату более миллиона евро.



Клюйверт частично погасил свой долг, однако кредиторы требуют в кратчайшие сроки вернуть им всю сумму.

Также сообщается, что Клюйверт, будучи тренером «Твенте», делал ставки на матчи своей команды. Как утверждает адвокат Клюйверта Герард Спонг, Патрик не участвовал в организации договорных матчей и лишь стал жертвой обстоятельств, сообщает портал Volksrant.nl.

