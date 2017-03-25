Преступники вымогают деньги у Патрика Клюйверта
Бывший нападающий «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии стал объектом шантажа.
В 2011–2012 годах футболист делал крупные ставки на футбольные матчи и
в итоге задолжал преступному синдикату более миллиона евро.
Клюйверт частично погасил свой долг, однако кредиторы требуют в кратчайшие сроки вернуть им всю сумму.
Также сообщается, что Клюйверт,
будучи тренером «Твенте», делал ставки на матчи своей команды. Как
утверждает адвокат Клюйверта Герард Спонг, Патрик не участвовал в организации договорных матчей и лишь стал жертвой обстоятельств, сообщает портал Volksrant.nl.
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