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Преступники вымогают деньги у Патрика Клюйверта

Источник:  De VolkskrantКомментарии

Бывший нападающий «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии стал объектом шантажа.

В 2011–2012 годах футболист делал крупные ставки на футбольные матчи и в итоге задолжал преступному синдикату более миллиона евро.

Клюйверт частично погасил свой долг, однако кредиторы требуют в кратчайшие сроки вернуть им всю сумму.

Также сообщается, что Клюйверт, будучи тренером «Твенте», делал ставки на матчи своей команды. Как утверждает адвокат Клюйверта Герард Спонг, Патрик не участвовал в организации договорных матчей и лишь стал жертвой обстоятельств, сообщает портал Volksrant.nl.

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