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Анна Сидорова: Очень горжусь тем, что мы можем представлять Россию в финале

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Скип женской сборной России по керлингу Анна Сидорова прокомментировала выход российской сборной в финал чемпионата мира, который проходит в Пекине.

- Я до сих пор не могу в это поверить. Второе место в круговом турнире стало историей для нашей команды, и я очень горжусь тем, что теперь мы можем представлять Россию в финале.Остается всего лишь год до Олимпийских игр, так что нам была нужна эта победа, чтобы поверить в себя. Я горжусь сегодняшним выступлением моей команды, - приводит слова Сидоровой пресс-служба Международной федерации керлинга.

Напомним, что в субботу, 25 марта, женская сборная России, переиграв шведок со счетом 9:3, пробилась в финал чемпионата мира по керлингу. В финале, который пройдет 26 марта, россиянки сыграют с командой Канады, не потерпевшей пока на этом чемпионате мира ни одного поражения.

Ранее россиянки обеспечили себе участие в Олимпиаде 2018

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