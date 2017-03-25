Не сыгравший с Кот-д'Ивуаром Фернандес может пропустить и встречу с Бельгией

Пресс-атташе сборной Бельгии Пьер Корнез сообщил, что участие футболиста сборной России Марио Фернандеса в контрольном матче с бельгийской командой зависит от мнения ФИФА.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что РФС ждет ответа от бельгийцев в вопросе участия Фернандеса в контрольной игре. Защитник был включен в заявку российской команды на матч против ивуарийцев (0:2), однако на поле так и не появился. После встречи главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил, что не все формальности были улажены.

«Что касается Марио Фернандеса, это зависит от позиции ФИФА. Мы не будем высказываться по этому вопросу», - цитирует Корнеза ТАСС.

Летом прошлого года уроженец Бразилии Фернандес получил паспорт гражданина РФ.

Матч между командами России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи, начало - в 19:00 мск.