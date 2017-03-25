Дмитрий Свищев: Надеюсь, что в России керлинг полюбят так же, как и хоккей

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал выход российской сборной в финал чемпионата мира, который проходит в Пекине.

- Конечно, очень хотелось бы, чтобы этот финал в России пользовался таким же вниманием, как матчи Россия - Канада в хоккее. В Канаде, кстати, керлинг уступает в популярности только хоккею. Надеюсь, что в России керлинг полюбят так же, как и хоккей. Пока у нас не так много сооружений для занятий керлингом. Самому керлингу 500 лет, а в России он всего 25 лет, - приводит слова Свищева «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу, 25 марта, женская сборная России, переиграв шведок со счетом 9:3, пробилась в финал чемпионата мира по керлингу, который проходит в Пекине. В финале, который пройдет 26 марта, россиянки сыграют с командой Канады, не потерпевшей пока на этом чемпионате мира ни одного поражения.

Ранее россиянки обеспечили себе участие в Олимпиаде 2018.