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Александр Мостовой: То, что мы увидели вчера - это удручающий футбол

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).

- То, что мы увидели вчера - это удручающий футбол, который не внушает оптимизма. Нет, это не дно, потому что мы возвращаемся к тому, о чём говорили раньше. Через полтора года будет чемпионат мира и всё это забудется, если мы там удачно выступим, - сказал Мостовой в интервью «Спорт FM».

Напомним, что 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии.

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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