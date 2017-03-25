Александр Мостовой: То, что мы увидели вчера - это удручающий футбол
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).
- То, что мы увидели вчера - это удручающий футбол, который не внушает оптимизма. Нет, это не дно, потому что мы возвращаемся к тому, о чём говорили раньше. Через полтора года будет чемпионат мира и всё это забудется, если мы там удачно выступим, - сказал Мостовой в интервью «Спорт FM».
Напомним, что 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция