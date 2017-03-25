Максим Канунников: Сборная пропускает на 30-й минуте - и сразу начинают освистывать
Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников высказался по поводу реакции трибун на неудачные действия российской команды в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.
Встреча россиян и ивуарийцев, прошедшая в пятницу на стадионе «Краснодар», завершиласт победой гостей со счетом 2:0. После первого пропущенного мяча болельщики на трибунах начали свистеть, а после второго - поддерживать африканцев. С поля сборная России уходила под свист и неодобрительный гул.
«Со мной такое бывало, когда за «Томь» играл, да и в Казани сейчас часто освистывают, - цитирует Канунникова ТАСС. - Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте - и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе - будь то премьер-лига или пятый дивизион - всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте».
Во вторник, 28 марта, сборная России проведет встречу еще одну контрольную встречу - с командой Бельгии.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция