Максим Канунников: Сборная пропускает на 30-й минуте - и сразу начинают освистывать

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников высказался по поводу реакции трибун на неудачные действия российской команды в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.

Встреча россиян и ивуарийцев, прошедшая в пятницу на стадионе «Краснодар», завершиласт победой гостей со счетом 2:0. После первого пропущенного мяча болельщики на трибунах начали свистеть, а после второго - поддерживать африканцев. С поля сборная России уходила под свист и неодобрительный гул.

«Со мной такое бывало, когда за «Томь» играл, да и в Казани сейчас часто освистывают, - цитирует Канунникова ТАСС. - Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте - и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе - будь то премьер-лига или пятый дивизион - всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте».

Во вторник, 28 марта, сборная России проведет встречу еще одну контрольную встречу - с командой Бельгии.







