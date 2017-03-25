Олег Знарок: Войнов не появится в составе СКА на следующий матч с «Локомотивом»
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (4:1).
– С чем связываете не самое удачное начало?
– Разберемся. Начали не очень хорошо, но все сложилось в нашу сторону.
– В следующем матче появится на площадке Вячеслав Войнов?
– Не появится.
– Яковлев и Тихонов отсутствовали из-за травм или из-за ошибок в предыдущем матче?
– Мы просто дали им отдохнуть, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Гениальность Коскинена и Плотникова – взгляните на новые чудеса финала Запада!
Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.
После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.
Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция