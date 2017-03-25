Олег Знарок: Войнов не появится в составе СКА на следующий матч с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (4:1).

– С чем связываете не самое удачное начало?

– Разберемся. Начали не очень хорошо, но все сложилось в нашу сторону.

– В следующем матче появится на площадке Вячеслав Войнов?

– Не появится.

– Яковлев и Тихонов отсутствовали из-за травм или из-за ошибок в предыдущем матче?

– Мы просто дали им отдохнуть, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.

После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.

Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.