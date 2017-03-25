Алексей Кудашов: СКА забил свои моменты, а «Локомотив» не забил

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:4).

– СКА забил свои моменты, мы не забили. В концовке пришлось отыгрываться – пропустили контратаки. Из этого и сложился результат.

– У вас одна из самых «больших» линий обороны, а у СКА юркие нападающие. Ваших игроков обороны хватило физически?

– Защитников? Хватило, - приводит слова Кудашова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.

После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.

Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.