Сергей Широков: СКА выиграл благодаря Коскинену

Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (4:1).

- Одна шайба «Локомотива» не отображает того, что было у ворот СКА. Соперник много бросал.

- Коскинен здорово сыграл, мы действовали недостаточно хорошо в первой половине игры. Ключевой момент – шайба Плотникова в конце второго периода. Нам стало проще, ярославцы побежали отыгрываться, а мы на контратаках забили еще два гола. Большая заслуга вратаря, благодаря ему выиграли.

- Ваше звено здорово себя проявило. С чем это связываете?

- У нас получилось использовать те моменты, которые были у других звеньев. «Локомотив» – хорошая команда, она играет в быстрый хоккей. Против них достаточно сложно действовать, потому что «Локомотив» много держит шайбу, владеет ей. Нам ни в коем случае нельзя терять шайбу в средней зоне: сразу же пойдут контратаки. Это показала первая игра, они на наших ошибках забили четыре гола. Нужно делать правильные выводы и начинать матч по-другому.

- Ожидали такой старт от соперника?

- Сейчас финал конференции. Неудачно начали, но взяли себя в руки.

- Вы часто бьете молодое ярославское звено. Надежда на то, чтобы спровоцировать?

- Это контактный хоккей. Мы не смотрим, против кого выходим. Мы стараемся делать свою работу не проезжать мимо игрока лишний раз. Стараемся делать это по правилам, но иногда эмоции зашкаливают. Я заработал ненужное удаление, сделаю выводы. Нужно анализировать эти две игры, чтобы играть в хороший хоккей в Ярославле – там будет непросто.

- Выполнили ли тренерскую остановку по части игры и дисциплине?

- По дисциплине – старались играть, как нам говорили, но все равно что-то не получается. По игре – первая половина не удалась, но потом подкорректировали и закончили матч победой, - приводит слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.

После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.

Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.