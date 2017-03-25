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Патрик Херсли: Нужно сделать все, чтобы в Ярославле быть готовыми с самой первой смены

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (4:1). 

- Что изменил «Локомотив» по сравнению с первым матчем?
- Они продолжили играть в свою игру. Пытались действовать плотнее, сводить риск к минимуму, и надежнее действовать в своей зоне.

- Что случилось с командой в начале игры, которую СКА проиграл?
- Надо отдать должное сопернику, он хорошо начал матч. Безусловно, мы допустили много опасных ситуаций у наших ворот. «Локомотив» - хорошая команда, все три периода шла равная борьба.

- Было много стычек на пятачке.
- Это стандартный хоккей плей-офф: каждый хочет победить, борьба идет на каждом участке поля. Если они лезут на пятак, мы должны его расчищать. Борьба неизбежна.

- После свистка игроки СКА пытались бить игроков соперника. Что они такого сделали?
- Даже не заметил этого. И никакой отдельной причины такого поведения нет.

- Серия переезжает в Ярославль. Какой игры ожидаете там?
- «Локомотив» – классная команда, игры будут тяжелыми. Вы видели, что соперник был сильнее нас в первом периоде. Нам нужно сделать все, чтобы в третьей и четвертой играх быть готовыми с самой первой смены, - приводит слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.

После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.

Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы:

Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).

Место и дата

25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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