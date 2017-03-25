Макс Тальбо: Нам нужно держать головы выше. Мы можем победить СКА
Нападающий «Локомотива» Макс Тальбо поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:4).
- Думаю, после второго гола у СКА стало больше моментов. Мы играли достойно в течение двух периодов, домой едем немного с грустным настроением. Третий матч будет определяющим для нас.
- Вы вообще ждали от Плотникова, что он попытается обыгрывать троих в моменте с этим вторым голом?
- Он сыграл в том эпизоде отлично!
- Какой главный урок для «Локомотива» после этих двух матчей?
- Мы неплохо сыграли эти встречи. «Локомотив» все еще может играть лучше. Нам нужно держать головы выше. Мы можем победить СКА.
- У вас большой опыт игр в Кубке Стэнли. Можете сравнить уровень матчей Кубка Гагарина с плей-офф НХЛ?
- Здесь захватывающие матчи. Где бы ты ни играл, плей-офф - лучшее время года. И в КХЛ, и в НХЛ именно так. Честно говоря, было бы лучше при счете 2-0 в нашу пользу, но мы постараемся исправить ситуацию дома, - приводит слова Тальбо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.
После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.
Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция