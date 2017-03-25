Брэндон Козун: Понимаем, что считаемся андердогами в серии против СКА

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:4).

- Если бы я не восстановился от травмы, то и не играл бы сегодня. Вот и ответ на ваш вопрос (улыбается).

- Панин получил восемь матчей дисквалификации за драку в последнем матче с «Локомотивом». Справедливо?

- Я не совсем в курсе ситуации, тяжело что-то говорить. Игроки жертвуют собой. Хоккей - жесткая игра, нужно защищать игроков.

- Что пошло не так для «Локомотива»?

- У нас были моменты, но не смогли их реализовать, соперник очень силен. Надо играть системно. Были несколько моментов, которые отделили нас от победы. Кое-что нас радует. Постараемся сделать выводы из этого. Надеюсь, мы еще вернемся в Ледовый.

- Какое сейчас настроение у команды? После первой игры игроки были позитивнее.

- Мы всегда оптимистично настроены. Понимаем, что считаемся андердогами, у нас некоторые игроки травмированы. Мы уверенны в себе. Теперь будем играть на нашей площадке и там оказывать давление на соперников, - приводит слова Козуна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.

После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.

Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.