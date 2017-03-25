Павел Буре: Поразительно, как Мозякин и Зарипов адаптируются к своему возрасту
Прославленный хоккеист Павел Буре поделился мнением о стартовой встрече магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции.
Магнитогорцы победили в первом матче со счетом 2:1 в овертайме. Голами в составе «Магнитки» отметились Данис Зарипов и Сергей Мозякин, которым в марте исполнится 36 лет.
«Мало голов мы увидели в первой игре финала на Востоке, но я бы не стал говорить, что и дальше все игры в этой серии получатся такими же по характеру, сложно загадывать. Конечно, надо отметить Мозякина и Зарипова, лидеры «Магнитки» опять сделали то, что должны, обеспечили команде победу. Поразительно, как Сергей и Данис адаптируются к постоянно меняющемуся хоккею, адаптируются к своему возрасту, - цитирует Буре «Р-Спорт». - Ведь соперники их внимательно изучают, годы действительно идут, и бегать становится все сложнее, тем не менее Мозякин и Зарипов постоянно ищут и находят что-то новое, они большие молодцы».
Вторая игра пройдет в Магнитогорске в воскресенье.
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Охтамаа), 29:01 (0:1 - бол.). Зарипов (Антипин, Мозякин), 37:30 (1:1). Мозякин (Ли, Коварж), 85:02 (2:1).
Место и дата
24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция