Павел Буре: Поразительно, как Мозякин и Зарипов адаптируются к своему возрасту

Прославленный хоккеист Павел Буре поделился мнением о стартовой встрече магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции.

Магнитогорцы победили в первом матче со счетом 2:1 в овертайме. Голами в составе «Магнитки» отметились Данис Зарипов и Сергей Мозякин, которым в марте исполнится 36 лет.

«Мало голов мы увидели в первой игре финала на Востоке, но я бы не стал говорить, что и дальше все игры в этой серии получатся такими же по характеру, сложно загадывать. Конечно, надо отметить Мозякина и Зарипова, лидеры «Магнитки» опять сделали то, что должны, обеспечили команде победу. Поразительно, как Сергей и Данис адаптируются к постоянно меняющемуся хоккею, адаптируются к своему возрасту, - цитирует Буре «Р-Спорт». - Ведь соперники их внимательно изучают, годы действительно идут, и бегать становится все сложнее, тем не менее Мозякин и Зарипов постоянно ищут и находят что-то новое, они большие молодцы».

Вторая игра пройдет в Магнитогорске в воскресенье.





