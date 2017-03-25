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Назем Кадри: В начале моей карьеры возникало ощущение, что нас бросили на произвол судьбы

Источник:  NHL.ruКомментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри поделился мнением об изменившемся отношении руководства к команде.

- Очень часто в начале моей карьеры у меня возникало ощущение, что нас в некотором роде бросили на произвол судьбы. Сейчас игроков защищают, заботятся о них. Для руководства это не только спортсмены, которые выходят на лед. Руководство интересуется, как идут у них дела в обычной жизни, в их семьях, - приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.

Напомним, после 73 игр регулярного чемпионата НХЛ «Торонто», набрав 85 очков, занимает 7 строчку в конференции «Восток».

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