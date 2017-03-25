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Киберспортивный директор «Анжи»: Первоначально стоит задача стать второй-третьей командой СНГ

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Киберспортивный директор «Анжи» Мурад Алиев в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о создании команды по Dota 2, о поддержке со стороны клуба, о Александре «ХВОСТ» Дашкевиче и о задачах коллектива.

«Я работал футбольным агентом —  это человек, который помогает устроиться футболистам в клубы, выступая посредником. Как игрок в «Доту» и большой поклонник киберспорта я давно мечтал, чтобы при каком-нибудь футбольном клубе был состав по «Доте». Еще я был уверен, что многим было бы интересно посмотреть, допустим, как «Анжи» играет с Natus Vincere G2A. Я встретился с людьми, которые помогли мне добыть информацию о киберспорте и его устройстве. Подготовил проект, а затем встретился с президентом ФК «Анжи» Османом Кадиевым, и его удалось убедить, что это будет работать. И, конечно, мы благодарны Осману, что он в такие тяжелые времена для клуба (там сейчас идет серьезная перестройка) позволил нам войти в структуру «Анжи». Так что получается, что импульс исходил от меня — это было мое желание, моя цель.

Будет абсолютно полная поддержка: организация буткемпов, поездок, набор игроков, оплата контрактов. Например, контракт с  XBOCT составлен на той же основе, что и контракты профессиональных футболистов. Зарплаты, штрафы, премии — всё, как должно быть. Будут создаваться абсолютно все условия для плодотворной работы.

Если честно, когда мне пришла в голову эта идея, я изначально думал о XBOCT. Он сейчас свободный агент, его не надо ни у кого перекупать, и это человек с огромной фан-базой, с хорошей историей. У него много наград, и это дало бы хороший толчок в плане формирования бренда. В общем, все получилось так, как мы и хотели.

Первоначально стоит задача стать второй-третьей командой СНГ. Соперничать с Virtus.pro G2A сейчас, наверное, ребятам тяжело. Они собрались только неделю назад, а Virtus.pro играют вместе с августа».

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