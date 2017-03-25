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Михаэль Баллак: Полагаю, что у Терри уже есть определенные варианты продолжения карьеры

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о будущем капитана лондонской команды Джона Терри.

- Я знаю что такое, когда карьера подходит к концу, а ты становишься старше. Вы не знаете, стоит ли продлевать контракт, уходить в другой или уезжать в Америку. Полагаю, что у Терри уже есть определенные варианты продолжения карьеры. Но если принимаешь долгосрочное решение, ты должен быть в нем уверен. – передает слова Баллака портал Goal.com

Напомним, что The Times сообщило о том, что защитник «Челси» Джон Терри готов рассмотреть летом предложения от других английских клубов. Ранее 36-летний игрок обороны говорил, что в премьер-лиге будет играть только в «Челси», однако теперь, похоже, он передумал и уже следующий сезон может начать в другой команде.

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