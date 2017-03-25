СКА одержал волевую победу над «Локомотивом» во втором матче серии
СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1.
Гости открыли счет шайбой Дмитрия Лугина. Армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.
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После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.
Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция