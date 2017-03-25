Дмитрий Чернышенко: Участие в Лиге чемпионов не принесет большой пользы КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал предложение совета хоккейной Лиги чемпионов (CHL) об участии российских команд в Лиге чемпионов.

- Вызывает недоумение то, что руководство Лиги чемпионов продолжает заявлять о готовности включить клубы КХЛ в число участников своего турнира, обещая им льготы. Это лишь создает ненужный ажиотаж и вопросы у СМИ, несмотря на то, что КХЛ уже неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу. Участие в Лиге чемпионов не принесет большой пользы КХЛ и станет дополнительной нагрузкой. Клубы КХЛ не намерены участвовать в Лиге чемпионов ни на какой из стадий данного турнира, - приводит слова Чернышенко «Р-Спорт».

В пятницу, 24 марта, совет хоккейной Лиги чемпионов (CHL) заявил, что готов предоставить двум командам КХЛ wild card для участия в плей-офф турнира.