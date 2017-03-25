Лу Ламорелло: В прошлом году в «Торонто» просмотрели 47 человек
Генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло рассказал о перестройке команды.
- В прошлом году мы просмотрели 47 человек, чтобы понять, кто сможет стать частью нашей программы. Мы хотели заложить фундамент команды, который обеспечил бы успех на протяжении длительного периода времени. Мы не будем торопиться. Мы никому не позволим мешать нам, не будем привлекать прессу, болельщиков. Мы хотим делать то, что считаем правильным исходя из нашего опыта , - приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.
Напомним, после 73 игр регулярного чемпионата НХЛ «Торонто», набрав 85 очков, занимает 7 строчку в конференции «Восток».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически