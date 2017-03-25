Сергей Плотников: Коскинен дал СКА шанс спасти игру
Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (4:1).
- Откуда у вас столько наглости: придумать такое в матче плей-офф, обойти четверых?
- Оставалось мало времени, почему бы не попробовать? Рискнул, получилось хорошо для команды.
- Вы изначально так решили или уже в процессе?
- Действовал по ситуации. Шайба чуть ушла, пришлось убрать и бросить.
- Можете сказать, что это ваш лучший матч в СКА?
- Не знаю, это, наверное, судить вам – журналистам. Просто рад, что победили.
- Почему неудачно начали матч?
- Будем разбирать. Начало игры было действительно очень плохое. Хорошо, что собрались, в начале второго периода забили в большинстве. Стали играть агрессивнее, поэтому появились моменты.
- Что Олег Знарок сказал в раздевалке после первого периода?
- Не знаю, как объяснить. Это останется внутри команды.
- Сейв Коскинена окрылил команду?
- Он – вообще молодец, в первом периоде нас просто вытащил. Дал шанс спасти игру.
- Достаточно много забросили, было много моментов на контратаках. Такая установка была?
- Начали подстраиваться под их игру, «Локомотив» стал близко подкатываться к нам. Мы решили сыграть по-другому, - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.
После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.
Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция