Леонтьев и Давыдов - в основе «Спартака» на матч с «Црвеной Звездой»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.
Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.
Встреча в Белграде начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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