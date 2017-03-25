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Леонтьев и Давыдов - в основе «Спартака» на матч с «Црвеной Звездой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.

Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.

Встреча в Белграде начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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