Дмитрий Чернышенко: Желание играть в КХЛ выражают клубы Европы и Азии
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что лига рассматривает заявки об участии в чемпионате новых команд.
- КХЛ – сильнейшая лига на евразийском континенте, успешный в спортивном, финансовом, организационном и других аспектах проект. Сейчас мы рассматриваем несколько заявок от новых клубов. Желание стать участниками чемпионата КХЛ выражают как европейские, так и азиатские клубы. Главным критерием является уровень мастерства игроков и финансовая устойчивость. Данные требования предусмотрены стратегией развития лиги, - приводит слова Чернышенко «Р-Спорт».
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