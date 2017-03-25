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«Црвена Звезда» - «Спартак». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в товарищеском матче сыграют сербская «Црвена Звезда» и московский «Спартак».

Встреча в Белграде начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Црвена Звезда - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

Црвена Звезда: Супич, Лукович, Петкович, Фримпонг, Доналд, Ристич, Канга Каку, Боакье, Милич, Ле Таллек, Срнич

Спартак: Селихов, Тигиев, Маурисио, Ещенко, Боккетти, Таски, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Леонтьев, Давыдов

Место и дата

25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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