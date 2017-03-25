«Црвена Звезда» - «Спартак». Онлайн
В субботу в товарищеском матче сыграют сербская «Црвена Звезда» и московский «Спартак».
Встреча в Белграде начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Црвена Звезда - Спартак - 0:01-й тайм
Состав
Црвена Звезда: Супич, Лукович, Петкович, Фримпонг, Доналд, Ристич, Канга Каку, Боакье, Милич, Ле Таллек, Срнич
Спартак: Селихов, Тигиев, Маурисио, Ещенко, Боккетти, Таски, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Леонтьев, Давыдов
Место и дата
25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически