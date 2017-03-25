Букмекеры отдают преимущество «Магнитке» во втором матче серии с «Ак Барсом»
Букмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу финальной серии Восточной конференции КХЛ, в которой магнитогорский «Металлург» примет «Ак Барс».
Победа уральского клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,98, тогда как виктория казанцев идет за 3,34.
За ничью букмекеры предлагают 3,91.
Игра пройдет в воскресенье, начало - в 15:00 мск.
Напомним, первый матч «Магнитка» выиграла в овертайме со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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