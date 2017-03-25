Сергей Беланов: Сидорова и Фомина вытащили игру в полуфинале ЧМ по керлингу

Тренер сборной РФ, член исполкома ФКР Сергей Беланов прокомментировал выход российской команды в финал чемпионата мира.

- Сегодняшний матч был очень нервным. Первые два номера нашей команды делали большое количество ошибок, не попадали в камни, оставляя сопернику хорошие возможности, но соперник тоже ошибался, а главное, наши Рита Фомина и Анна Сидорова играли очень хорошо и вытягивали все ошибки. Обе команды очень нервничали. Вот именно Сидорова и Фомина смогли вытащить эту игру, - сказал Беланов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу, 25 марта, женская сборная России, переиграв шведок со счетом 9:3, пробилась в финал чемпионата мира по керлингу. В финале, который пройдет 26 марта, россиянки сыграют с командой Канады, не потерпевшей пока на этом чемпионате мира ни одного поражения.

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