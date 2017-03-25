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Мария Сорокина: Едем на чемпионат мира показать хорошую игру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь сборной России по хоккею команды Мария Сорокина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

- Мы едем показать хорошую игру, а не за каким-то конкретным местом. Это хоккей, здесь все может быть, поэтому не стоит загадывать. Могу только сказать, что мы будем полностью выкладываться и оставлять на льду всю душу, - передает слова Сорокиной «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею среди женщин пройдет в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля. Соперниками россиянок по группе А станут команды США, Канады и Финляндии.

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