Евгений Коноплянка: После матча с Хорватией будем кусать локти

Сергей Герасимец: У России слабая сборная, и до чемпионата мира уже ничего не исправить

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).