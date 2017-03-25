Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА4 : 1Локомотив
Футбол  Црвена Звезда0 : 0Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция1 : 0Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Коноплянка: После матча с Хорватией будем кусать локти

Комментарии

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в интервью каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» прокомментировал выездное поражение от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018.

- Расстроен из-за того, что команда не взяла очки в этом матче. Он был очень важен для нас, будем кусать локти дальше. Надеемся, что такого больше не будет. Сборной нужно немного больше времени, нужны товарищеские матчи, и тогда мы будем более сыгранные. Все равно видно, что у нас есть игра, все получается, в дальнейшем будем играть еще лучше, - сказал Коноплянка.

Матч

Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)

Голы

Калинич Н. 37 (1:0).

Состав

Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич

Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)

Предупреждения:

нет - Ротань, 33

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Ротань: Игра с хорватами получилась равнаяКапитан сборной Украины Руслан Ротань в интервью каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» прокомментировал проигрыш Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2018.Букмекеры полагают, что Португалия легко разберется с ВенгриейБукмекерские конторы выставили котировки на матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Венгрии.Вячеслав Булавин: Первый гол Кот-д'Ивуара – ошибка КутеповаБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Сергей Герасимец: У России слабая сборная, и до чемпионата мира уже ничего не исправитьЭкс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Алексей Стрепетов: В сборную надо пригласить Ловчева, чтобы он провел мастер-класс по отбору мячаБывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Александр Горшков: Если Черчесов считает, что надо дать молодым защитникам набить шишки, - пусть играютБывший игрок «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в АнглииГолкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Джанни де Бьязи: Файеры? Это так не похоже на албанских болельщиковГлавный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Италией (0:2) и высказался о поведении албанских фанатов, которые во втором тайме выбросили файеры на поле, что заставило арбитра матча приостановить игру на восемь минут.Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной МексикиФорвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Издание «Insideworldfootball» опубликовал статью «Мутко - из, Сорокин - в?». Публикуем краткий перевод материала.Джанлуиджи Буффон: Пауза из-за файеров? Это настоящий позорГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Албанией (2:0) на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, который стал для него тысячным в карьере.Поражение сборной России от Кот-д’Ивуара, победная шайба Кучерова и страшная травма Коулмэна. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.ЧМ-2018. Квалификация. Люксембург примет Францию, Португалия - Венгрия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с командой Белоруссии.Крис Коулмэн: Наша команда приносит извинения защитнику сборной ИрландииГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал перелом ноги защитника Ирландии Шеймуса Коулмена в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018.Андрей Шевченко: Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мираГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1) в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.ВИДЕО ДНЯ: Валлийский защитник сломал ногу капитану сборной ИрландииЗащитник сборной Уэльса и «Астон Виллы» Нил Тэйлор в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года против команды Ирландии (0:0) сломал ногу защитнику команды соперника Шеймусу Коулмену.
Футбол
Бельгия запросила 70 билетов на матч с Россией
Хоккей
Павел Буре: Поразительно, как Мозякин и Зарипов адаптируются к своему возрасту
Футбол
Максим Канунников: Сборная пропускает на 30-й минуте - и сразу начинают освистывать
Футбол
Не сыгравший с Кот-д'Ивуаром Фернандес может пропустить и встречу с Бельгией
все новости
Украина
Украинакалендарьстатистика
Хорватия
Хорватиякалендарьстатистика
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянкавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости