Евгений Коноплянка: После матча с Хорватией будем кусать локти
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в интервью каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» прокомментировал выездное поражение от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018.
- Расстроен из-за того, что команда не взяла очки в этом матче. Он был очень важен для нас, будем кусать локти дальше. Надеемся, что такого больше не будет. Сборной нужно немного больше времени, нужны товарищеские матчи, и тогда мы будем более сыгранные. Все равно видно, что у нас есть игра, все получается, в дальнейшем будем играть еще лучше, - сказал Коноплянка.
Матч
Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)
Голы
Калинич Н. 37 (1:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич
Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)
Предупреждения:
нет - Ротань, 33
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция