Александр Мостовой: Тактика сборной России напоминала ту, что использует «Ростов»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).
- Знаете, вчерашняя тактика нашей сборной чем-то напоминает ту, что использует «Ростов». Мы уже несколько месяцев слышим, что у нас идет какое-то становление команды, поиск чего-то. Этот процесс идет в каждой сборной, но у других стран этот поиск дает результаты и команды выигрывают, а у нас почему-то идут провальные игры. Нужно ставить этот вопрос ребром. Когда-то это должно закончиться, - сказал Мостовой в интервью «Спорт FM».
Напомним, что 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии.
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