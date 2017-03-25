Руслан Ротань: Игра с хорватами получилась равная
Капитан сборной Украины Руслан Ротань в интервью каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» прокомментировал проигрыш Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2018.
- В принципе, моментов было поровну, но хорваты оказались удачливее в завершающей стадии и реализовали свой. Игра получилась равная, нельзя сказать, что кто-то доминировал. В первом тайме немного доминировали хорваты, а мы - во втором тайме, - сказал Ротань.
Матч
Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)
Голы
Калинич Н. 37 (1:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич
Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)
Предупреждения:
нет - Ротань, 33
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция