Максим Сушинский: Пришлось попереживать в первом периоде, потому что СКА его вчистую проиграл
Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о победе питерских армейцев во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (4:1).
- Пришлось попереживать в первом периоде, потому что СКА его вчистую проиграл, было немножечко грустновато. Молодцы, что справились, вытащили игру, перевернули ее в другую сторону. Ребята сегодня использовали все моменты, которые у них были, - сказал Сушинский по телефону. - Серии еще далеко до завершения, это только два матча. Может, это только в первом раунде можно было делать какие-то выводы после 2-0, но уж точно не в финале конференции. Впереди две тяжелейшие игры в Ярославле, а «Локомотив» хорошо играет дома, - передает слова Сушинского «Р-Спорт».
Следующий матч серии пройдет в Ярославле 27 марта. Встреча начнется 19:00 по московскому времени.
Матч
СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция