Максим Сушинский: Пришлось попереживать в первом периоде, потому что СКА его вчистую проиграл

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о победе питерских армейцев во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (4:1).

- Пришлось попереживать в первом периоде, потому что СКА его вчистую проиграл, было немножечко грустновато. Молодцы, что справились, вытащили игру, перевернули ее в другую сторону. Ребята сегодня использовали все моменты, которые у них были, - сказал Сушинский по телефону. - Серии еще далеко до завершения, это только два матча. Может, это только в первом раунде можно было делать какие-то выводы после 2-0, но уж точно не в финале конференции. Впереди две тяжелейшие игры в Ярославле, а «Локомотив» хорошо играет дома, - передает слова Сушинского «Р-Спорт».

Следующий матч серии пройдет в Ярославле 27 марта. Встреча начнется 19:00 по московскому времени.