Александр Кадейкин: У «Локомотива» была череда моментов, но не забивали. Это повлияло на нас
Нападающий «Локомотива» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:4).
- Что не получилось у «Локомотива»?
- Абсолютно банально - забить голы, реализовать моменты.
- Сейв Коскинена в первом периоде психологически не повлиял на команду?
- Нет, счет был 0:0, игра только начиналась. Момент, конечно, хороший был, но я бы не сказал, что он надломил. Забили мы тогда, и что? Вся игра была впереди, дальше надо было играть.
- А гол Плотникова?
- Конечно, раз он победным оказался.
- Все-таки он всех игроков обыграл. В такой шайбе больше мастерства или везения?
- Если бы в другой манере забили бы - по-другому вышло бы, думаете? Можете у него спросить.
- Тренер считает, что ключ к победе над СКА - дисциплинированность.
- Я согласен с ним полностью.
- После матча Кудашов был доволен дисциплиной команды?
- Нет, конечно. Счет был 1:0, мы удалились - стало 1:1. Как можно быть довольным?
- Что нужно изменить, чтобы дома счет в серии стал равным?
- Во-первых, играть дисциплинированно. Во-вторых, действовать более агрессивно и задуматься над реализацией моментов. Мы говорили о сейве Коскинена, повлиял или нет. Была череда моментов, мы давили, но не забивали, и это больше повлияло.
- Казалось, что после первого матча игроки «Локомотива» была оптимистичнее настроены на серию, чем сейчас. Сейчас меньше позитива?
- Нет, все нормально, серия продолжается. Надо сделать правильные выводы, правильно подготовиться к следующим играм. Грустить некогда, игры идут через день. Настроение боевое, - приводит слова Кадейкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Локомотив» со счетом 4:1. На гол Дмитрия Лугина армейцы ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Николая Прохоркина и дублем Сергея Плотникова.
После этого счет в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.
Следующий матч серии команды проведут 27 марта в Ярославле. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Локомотив - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Лугин (Локтионов, Аверин), 17:12 (0:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 20:56 (1:1). Плотников (Зубарев), 39:40 (2:1). Прохоркин (Плотников, Широков), 51:05 (3:1). Плотников (Широков, Прохоркин), 53:45 (4:1).
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция