Алексей Мишин: Четверной лутц или флип победит красоту на ЧМ

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.

- Когда-то перед Олимпийскими играми в Ванкувере Патрик Чан и (Эван) Лайсачек говорили: «Нам не нужен четверной прыжок. Зачем он нам? Мы победим (Евгения) Плющенко «транзишнами» (связками между элементами)». А потом Чан скребся изо всех сил, чтобы сделать как можно больше четверных. Спустя семь лет в Хельсинки будет захватывающая труднопредсказуемая борьба, но я думаю, что все-таки один дополнительный четверной лутц или флип в программе победит красоту, - передает слова Мишина «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.