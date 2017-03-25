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Александр Бородюк: Мы разобрали ошибки, и надеюсь, что таких подобных погрешностей не допустим

Источник:  Sports.kzКомментарии

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о подготовке футболистов к матчу отборочного турнира чемпионата Мира-2018 с Арменией.

- Армянские команды еще с советских времен отличались своей техникой. Поэтому матч на Кипре был очень важен для нас. Как я уже говорил, в первом тайме, мы достаточно неплохо играли, но затем случились индивидуальные ошибки. Но это прошлая игра, и мы ее уже постарались забыть в психологическом плане. А так, — мы разобрали ошибки,  и надеюсь, что таких подобных погрешностей не допустим, - приводит слова Бородюка sports.kz.

Напомним, что мат между сборными Казахстана и Армении состоится в Ереване завтра в 19:00 по московскому времени.

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