Сборную России проверили на допинг (фото)
В расположение
сборной России в Краснодаре сегодня прибыли инспекторы допинг-контроля из
лаборатории, аккредитованной WADA, и
уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в
России Кубка Конфедераций.
«Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы. В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке. Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», - говорится на официальном сайте РФС.
В расположение @TeamRussia прибыли допинг-офицеры!https://t.co/Z0dHpI0o58 pic.twitter.com/nIU0ZZipWK— Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2017 г.
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