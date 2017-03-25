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Сборную России проверили на допинг (фото)

Источник:  РФСКомментарии

В расположение сборной России в Краснодаре сегодня прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций. 

«Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы. В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке. Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», - говорится на официальном сайте РФС.

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

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