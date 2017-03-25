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«Спартак» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» в Белграде уступил «Црвене Звезде» (1:2) в товарищеской встрече.

Счет на 25-й минуте открыли футболисты московского клуба. Денис Давыдов забросил мяч на Андрея Ещенко, тот скинул его в штрафную и Лоренцо Мельгарехо головой поразил ворота соперника.

В конце первой половины хозяева поля восстановили равенство. Бывший игрок «Ростова Канга красивым дальним ударом заставил капитулировать голкипера «Спартака» Александра Селихова.

На 55-й минуте Неманья Милич поставил точку в игре, воспользовавшись грубейшей ошибкой Сердара Таски.  

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Матч

Црвена Звезда - Спартак - 2:1 (1:1)

Голы

Мельгарехо 25 (0:1). Канга Каку 44 (1:1). Милич 55 (2:1).

Состав

Црвена Звезда: Супич (Кахриман, 46), Фримпонг, Лукович (Полетанович, 62), Петкович, Доналд, Ристич (Милошевич, 62), Канга Каку (Мильяш, 69), Срнич, Боакье (Вучичевич, 74), Ле Таллек, Милич

Спартак: Селихов, Тигиев, Боккетти, Маурисио (Самбу, 77), Ещенко (Макеев, 77), Таски (Хомуха, 82), Леонтьев, Фернандо (Самсонов, 59), Мельгарехо (Сакала, 84), Тимофеев, Давыдов (Нимели, 59)

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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